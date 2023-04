Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Felicitas I. heißt die amtierende Weinprinzessin von Herxheim am Berg. Sie hat am Freitag einen Nachmittag im Pflegeheim in Dirmstein verbracht. Gut gelaunt erzählt sie, dass das kein Pflichttermin, sondern eine Herzensangelegenheit war.

Ina Seide, die unermüdliche Leiterin des Betreuungsdienstes in der Römergarten-Residenz Haus Maximilian, hat Sie gebeten, mal in die Einrichtung zu kommen und den alten Leutchen eine Abwechslung zu verschaffen. Wie darf man sich Ihren Auftritt vorstellen?

Zusammen