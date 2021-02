In der Nähe des Modellflugplatzes bei Lambsheim ist ein Leser auf einen Ackerboden gestoßen, in dem sich Reste einer dünnen Folie befanden, vermeintlich aus Plastik. Eine Umweltsünde, wie er meinte. Junglandwirt Sascha Zein (28), der mit seinen Eltern in Erpolzheim einen Spargelhof betreibt, erläutert im Interview, warum genau das Gegenteil der Fall ist.

Herr Zein, der Lambsheimer Weinbauer und FDP-Politiker Gunter Steuer hat uns geholfen, Sie zu finden. Auch er wusste nicht, was es mit der Folie auf sich hat. Können Sie es unseren Lesern mal erklären?

Auf dem Feld haben wir im vergangenen Sommer Kürbisse angebaut und deshalb über die Pflanzreihen 50 Zentimeter breite schwarze Bio-Folie gezogen, um den Unkrautdruck in den Griff zu kriegen. Wir wollen nämlich auf Herbizide verzichten. Unter der Folie lag ein Tropfschlauch. Die Folie hat außerdem den Vorteil, dass sich unter ihr der Boden erwärmt und das Wasser nicht so schnell verdunstet.

Warum werden solche Folien, wenn das Feld abgeerntet ist, nicht eingesammelt und entsorgt?

Das ist eine kompostierbare Bio-Mulchfolie, das Zertifikat dafür kann ich Ihnen zeigen. Sie wird auf Milchsäurebasis aus Maisstärke hergestellt und ist deshalb biologisch abbaubar. Sie wird nach der Nutzung in den Boden eingearbeitet und zersetzt sich dort innerhalb von etwa zwei Monaten rückstandslos.

Ist das ein neues Produkt in der Landwirtschaft?

Nein, die Folie wird schon seit circa 15 Jahren in der Pfalz und auf 500 bis 800 Hektar in Rheinland-Pfalz verwendet. Man sieht sie hier vielleicht nur nicht so oft wie zum Beispiel im Raum Schifferstadt und Mutterstadt.