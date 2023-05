Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Schadstoffmobil, ein Lastwagen mit Anhänger aus der Flotte von Süd-Müll in Heßheim, macht im ersten Quartal in jedem Ort im Kreis Bad Dürkheim Halt. Was genau in die Sammlung gehört und was Bürger beachten sollten, berichtet der Werkleiter des Abfallwirtschaftsbetriebs, Klaus Pabst, im Interview mit Stefanie Brunner.

Herr Pabst, das Schadstoffmobil sammelt sogenannten Problemmüll ein. Wo liegt das „Problem“?

Es geht um Abfälle, die nicht in den Restmüll