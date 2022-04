An sie wird selten gedacht: Menschen, die jemanden allein zu Hause pflegen. Der Pflegestützpunkt Bad Dürkheim ruft 2022 das „Jahr der pflegenden Angehörigen“ aus. Was dahinter steckt, erklärt Martin Franke im Gespräch mit Stefanie Brunner.

Herr Franke, warum ruft der Pflegestützpunkt das Jahr der pflegenden Angehörigen aus?

Wir sind ein kostenfreies, vertrauliches und neutrales Beratungsangebot und bieten in vielen Bereichen unsere Unterstützung an. Zum Beispiel helfen wir beim Ausfüllen von Anträgen, informieren, worauf bei der Begutachtung durch den medizinischen Dienst zu achten ist, oder welche Leistungen für Hauswirtschafts- und Pflegedienst oder Tagespflege möglich sind. Wir kümmern uns auch um ältere Alleinstehende oder Angehörige, die Fragen zum Pflegesystem haben. Dass Letztere sagen, ich kann nicht mehr, ich bin am Ende meiner Kräfte – das kam in den letzten zwei Jahren immer häufiger vor. Wir sehen da ein gravierendes Problem. Pflegende Angehörige sind ein wichtiger Teil des Pflegesystems. Sie waren schon vor Pandemiebeginn belastet, Corona kam dann als zusätzliche Herausforderung. Wir wollen mit dem Jahr der pflegenden Angehörigen ein Signal an Betroffene, Anlaufstellen und auch politische Entscheidungsträger senden, um auf diese Belastungen aufmerksam zu machen und die Wahrnehmung für das zu erhöhen, was diese Menschen täglich leisten.

Vor welchen Herausforderungen standen pflegende Angehörige während der Pandemie?

Zu Anfang haben viele pflegende Angehörige die Situation erstaunlich gut weggesteckt. Eine gewisse Unvorhersehbarkeit und flexibles Organisieren sind diese Menschen wohl bereits gewohnt, die Pandemie kam dann noch oben drauf. Die Belastungsempfindungen waren aber schon vorher da. Es gibt eine Fülle an Herausforderungen: Unterstützungsangebote wie Tagespflege sowie Pflege- und Hauswirtschaftsdienste sind coronabedingt weggefallen, teilweise auch auf Wunsch der Betroffenen, da gerade zu der Zeit, als es noch keine Impfung gab, die Angst vor dem Virus groß war. Einige haben sich dann lieber selbst gekümmert, auch wenn das körperlich und psychisch sehr anstrengend war. Besuche in Krankenhäusern und Pflegeheimen waren nicht oder nur eingeschränkt möglich, sodass es schwerer war, Kontakt mit den Pflegebedürftigen zu halten.

Welche Angebote sind bisher für das Aktionsjahr angedacht?

Zum Jahr der pflegenden Angehörigen bieten wir Telefonaktionen zu verschiedenen Themen an. Dafür haben wir uns nicht nur wegen Corona entschieden. Am Telefon entsteht wegen der höheren Anonymität oft schneller ein vertrauliches Gespräch, in denen Betroffene von ihren Erfahrungen berichten können. Am 6. August wird es einen Wohlfühltag für die Angehörigen mit Kultur- und Unterhaltungsprogramm geben, damit sie einfach mal einen unbeschwerten Tag verbringen können. Zudem gibt es einmal im Monat einen Gesprächskreis für gemeinsamen Austausch. Daneben veranstalten wir jährlich einen Gesundheits- und Pflegetisch, bei dem Institutionen, die direkt oder indirekt mit der Pflege in Kontakt sind, zusammen kommen. Mit am Tisch sitzen unter anderem Apotheken, Ärzte, Vertreter von Betreuungseinrichtungen und -angeboten sowie von der Stadtverwaltung. Ziel aller Aktionen ist es, etwas für die Angehörigen zu erreichen.

Interview: Stefanie Brunner

Martin Franke Foto: Simone Stauder/frei

Zur Person

Martin Franke ist 41 Jahre alt und seit 2012 als Pflegeberater für den Pflegestützpunkt Bad Dürkheim tätig. Er beantwortet Fragen rund ums Thema Pflege unter Telefon 06322 9877394 oder per E-Mail an martin.franke@pflegestuetzpunkte-rlp.de.

Termin

Die Telefonaktionen finden jeweils von 14 bis 18 Uhr statt: 2. Mai – Neuerungen in der gesetzlichen Pflegeversicherung, Telefon 06322 9877394; 12 Mai – Resilienz für pflegende Angehörige, Telefon 06322 9888017; 13. Juni – Vereinbarkeit von Pflege und Beruf, Telefon 06322 /9877394; 18. August – Die Arbeit des Gesprächskreises, Telefon 06322 9888017; weitere Termine folgen.