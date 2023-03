Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„In Würde bis zuletzt“ möchten unheilbar kranke Menschen auch in ihrer letzten Phase zu Hause leben. Für ein einfühlsam begleitetes Sterben setzt sich das Ambulante Hospiz- und Palliativ-Zentrum Neustadt ein. Darüber berichtet Margarete Weinkötz, stellvertretende Pflegeleitung, am 18. November in Haßloch.

In Neustadt gehen die medizinische und die soziale Seite der Begleitung schwerkranker Menschen durch das Ambulante Hospiz- und das Palliativ-Zentrum Hand in Hand. Sie decken damit ein breites Feld ab.

Wir