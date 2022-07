Am Wochenende wird in der Kändelgasse das dritte Dorffest am Eckbach gefeiert. Zu verdanken ist das dem Freundeskreis Großkarlbach. Dessen Vorsitzender Tobias Schneider (41) berichtet im Gespräch mit Waltraud Werdelis, wie der junge Verein dasteht und was er noch vorhat.

Herr Schneider, konnten Sie alle Großkarlbacher, die sich 2018 mit Enthusiasmus zusammengeschlossen haben, bei der Stange halten?

Dafür, dass wir nach nur zwei Dorffesten von Corona so brutal ausgebremst wurden, sieht es gut aus. Wir haben zwar bei der Mitgliederzahl keinen Zuwachs bekommen, aber auch keine großen Verluste zu verzeichnen. Unser Vorteil ist ja im Gegensatz zu manch anderen Vereinen, dass wir nicht unter Überalterung leiden. Auch wenn ein Mitglied 97 Jahre alt ist und den Schnitt anhebt (lacht). Die meisten von uns stehen gut im Saft. Um trotz der Pandemie etwas anbieten zu können, haben wir 2021 im Alten Weingut eine Veranstaltung unter Corona-Bedingungen organisiert – mit Bedienung, Spuckschutz, Luca-App und so weiter. Da waren wir nach einem Tag so ausgelaugt wie nach drei Tagen Dorffest am Eckbach.

Das können Sie ja nun wieder nach dem vor vier Jahren erdachten Konzept durchziehen. Hat sich am Vereinsmotto „Wir feiern Dorfkultur“ etwas geändert?

Nein. Wir haben den Freundeskreis gegründet, weil sich in Großkarlbach Vereine zurückgezogen haben, die früher die Kerwe und das Kändelgassenfest mit ausgerichtet haben. Beides gibt es nicht mehr, aber es ist wichtig, dass die Bürger Möglichkeiten haben, im Dorf ohne Konventionen und Barrieren zusammenzukommen. Ziel ist es darüber hinaus, dass wir mit dem Dorffest Geld für gute Zwecke erwirtschaften. Zum Beispiel haben wir die Seniorenfahrt der Gemeinde zur Bundesgartenschau unterstützt. Wenn wir mit den Festeinnahmen alles an Equipment angeschafft haben, das wir künftig benötigen, entstehen uns kaum noch Kosten, dann können wir viel mehr Projekte sponsern. Zuletzt mussten wir eine zweite Spülmaschine kaufen, weil wir seit Corona keine Gläser mehr kalt spülen.

Was hat der Freundeskreis in diesem Jahr noch vor?

Nachdem wir uns an Pfingsten am Mühlentag in Großkarlbach beteiligt und das vom GHK Motor- und Touristikclub geerbte Vatertagsfests im Heidenfeldwald ausgerichtet haben, steht am ersten Septemberwochenende die Teilnahme an der Weinwanderung in der Gemarkung Schwarzerde an.

Zur Sache: Das Festprogramm

Zum Dorffest am Eckbach lädt der Freundeskreis Großkarlbach vom 29. bis 31. Juli an die Dorfmühle in der Kändelgasse ein. Er verspricht gutes Essen, Wein und Sekt aus Großkarlbach sowie einen Süßwarenstand. Am Freitagabend spielt die Gitarrencombo Vogelfrei, am Samstag die Band Cheers, jeweils um 20 Uhr. Für Stimmung beim Frühschoppen am Sonntag ab 11 Uhr sollen Willi Brausch und Roman Winter sorgen: Sie ermuntern zum Mitsingen bei bekannten Liedern aus dem Heft „Die Mundorgel“. Um 13 Uhr findet das Fassrollen statt. Für Kinder wird am Sonntag ab 14 eine Schminkaktion angeboten. Die Festzeiten: Freitag ab 17 Uhr, Samstag ab 16 Uhr und Sonntag ab 11 Uhr.