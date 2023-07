Bezahlbarer Wohnraum – in der politischen Diskussion steht dieses Thema aktuell meist ganz weit oben. Am Mittwoch, 12. Juli, diskutiert die SPD mit der rheinland-pfälzischen Bauministerin Doris Ahnen (SPD) im Dorfgemeinschaftshaus Großkarlbach über dieses Thema. Stefan Heimerl befragte Nastassja Oberfrank, Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Großkarlbach-Bissersheim, zur Situation im Leiningerland.

Frau Oberfrank, in Ihrer Ankündigung zur Veranstaltung mit Bauministerin Doris Ahnen in Großkarlbach heißt es, soziale Wohnraumförderung spielt in allen Regionen eine Rolle – also auch auf dem Land. Auf dem Dorf dürfte der Anteil an Menschen, die im Eigenheim wohnen, doch nahezu bei 100 Prozent liegen. Wo kommt da soziale Wohnraumförderung ins Spiel?

Ja, in Großkarlbach überwiegt der Anteil der Einfamilienhäuser, Wohnungen in Mehrfamilienhäusern gibt es nur wenige. Nicht alle wohnen jedoch im eigenen Heim, einige auch zur Miete. Weil sie sich ein Eigenheim nicht leisten können. Soziale Wohnraumförderung kann dann dort greifen, wo auch der zur Miete stehende Wohnraum nicht mehr finanzierbar ist. Denn Förderungen bedeuten ja nicht automatisch, dass neu gebaut werden muss, sondern auch Hauseigentümer:innen – egal ob Kommune oder Privatperson –, die ihr Eigenheim in Mietraum umbauen möchten, können Förderungen erhalten. Hier ist es an uns allen, die Situation im Blick zu behalten, und an den Eigentümer:innen zu überlegen, ob es die Luxussanierung sein muss oder ob eine „Standard“-Ausstattung genügt. Heutzutage sieht man Immobilien zudem nicht mehr automatisch an, dass es sozialer Wohnungsbau ist, sondern diese Gebäude können sich wunderbar in die Wohngebiete einfügen. Das nimmt auch potenziellen Bewohner:innen die Angst, sich für solche Immobilien zu entscheiden. Durch diese Senkung der Hemmschwelle wird das Thema sozialer Wohnraum für eine breitere Gesellschaft geöffnet.

Was würde sozialer Wohnbau für eine Ortsgemeinde wie Großkarlbach bedeuten?

Generell ist es ein wichtiges Zeichen für den sozialen Zusammenhalt, wenn in einer Gemeinde durch die Schaffung von mehr sozialem Wohnraum vorangegangen wird. Egal von wem dieser Wohnraum geschaffen wird. Denn wir sind über den Punkt hinaus, dass bezahlbares Wohnen nur ein Thema für Menschen mit geringem Einkommen ist. Daraus folgt automatisch ein verstärktes Zusammenleben verschiedener Bevölkerungsschichten, was Hemmschwellen und Vorurteile abbauen kann – eine Chance für unsere Gesellschaft, wie ich finde. Im Übrigen werden Vorurteile in der Gesellschaft durch ein anderes Framing gesenkt: Sagen wir doch einfach öfter „bezahlbarer Wohnungsbau“ statt „sozialer Wohnraum“.

Außerdem ist es, denke ich, überlegenswert, für ein ohnehin leerstehendes Gebäude eine solche Förderung zu beantragen. Das wertet nebenbei das Dorfbild auf, wenn Häuser nicht unbewohnt aussehen. Als Gemeinderätin ist es mir wichtig, dass nicht nur Privatpersonen in bezahlbaren Wohnraum investieren können, sondern auch Kommunen. Zwar wären zunächst finanzielle Mittel für die Sanierung aufzubringen – was angesichts unserer Haushaltslage durchaus schwierig sein kann – jedoch könnte man die Kosten durch Förderungen und durch Mieten gut kompensieren und die Gemeindekasse perspektivisch aufbessern.

Das Thema bezahlbarer Wohnraum spielt auch für jene Menschen momentan eine wichtige Rolle, die nicht auf sozialen Wohnungsbau angewiesen sind. Der Hausbau ist auch für viele Normalverdiener in weite Ferne gerückt, selbst auf dem Land, wo Bauflächen auch nicht gerade aus dem Boden sprießen wie Pilze. Was kann man da derzeit großartig machen, außer auf bessere Zeiten zu hoffen?

Bauland ist – zumindest in Großkarlbach und den umliegenden Gemeinden – ein rares Gut. Ist Bauland da, ist es oft sehr teuer. Die Folge sind kleinere Bauplätze oder das Verwerfen des Traumes vom Eigenheim. Die Preise für Bestandsimmobilien sind hoch und notwendige Umbauten kosten einiges. Ich denke, bei diesem Thema ist jede:r in gewisser Weise gefragt und es muss in der gesamten Gesellschaft zu Änderungen kommen. Müssen Kaufpreise so hoch sein? Kann man als Kommune die Grundstückspreise – sofern sie in Gemeindeeigentum sind – auf ein bezahlbares Level anpassen? Welche Wohnraumgröße passt zur eigenen Situation? Welche Formen des Zusammenlebens gibt es noch? Die Optionen sind vielfältiger als man denkt, doch die Information fehlt vielerorts. Deshalb bin ich froh, dass wir mit der Veranstaltung einen ersten Schritt machen und die Bürger:innen für dieses Thema sensibilisieren – obendrein noch mit hohem Besuch.

Termin

Landtagsabgeordneter Christoph Spies, der SPD-Gemeindeverband Leiningerland sowie der SPD-Ortsverein Großkarlbach-Bissersheim laden ein zu einer Veranstaltung zum Thema „Bezahlbarer Wohnungsbau“ im Dorfgemeinschaftshaus Großkarlbach. Sie findet am Mittwoch, 12. Juli, 18.30 Uhr, statt. Gast ist die rheinland-pfälzische Bauministerin Doris Ahnen.