Hätten Sie’s gewusst? In Dirmstein gibt es eine Volkshochschule. Sie ist eine Außenstelle der Kreisvolkshochschule Bad Dürkheim in der Verbandsgemeinde Leiningerland, bietet aber nur wenige Kurse an. Wir haben den Leiter der Kreisvolkshochschule Bad Dürkheim, Dirk Michel (49), gefragt, warum das so ist und welchen Stellenwert die kleinen VHS-Einheiten haben.

Herr Michel, die VHS Leiningerland sucht wieder jemanden, der die Außenstelle Kirchheim-Bissersheim inklusive Dirmstein leitet. Was muss man denn können, wenn man sich für dieses Ehrenamt interessiert?

Wir suchen in erster Linie Leute, die sich selbst für Weiterbildung interessieren, die kreativ und innovationsbereit sind, Organsationstalent haben und ein gewisses Verhandlungsgeschick mitbringen. Und sie sollten Freude an Teamarbeit und am Umgang mit Menschen haben. Den VHS-Leitern wird je nach Anzahl der von ihnen organisierten Kurse eine Aufwandsentschädigung gewährt.

Im kürzlich erschienenen Halbjahresprogramm der VHS Leiningerland, die fünf Standorte und mehr als 100 Angebote hat, kommt Dirmstein nur mit einem Französischkurs im Rathaus und zwei Yogakursen in Laumersheim und Großkarlbach vor. Lohnt sich das überhaupt?

In Dirmstein gibt es tatsächlich noch Luft nach oben, was die Anzahl der Kurse betrifft. Aber das ist auch immer eine Frage der Räumlichkeiten und ihrer Verfügbarkeit. Wir möchten nicht, das zu den Vereinen oder gar innerhalb der Volkshochschule eine Konkurrenz entsteht. Wichtig ist uns, dass wir wohnortnahe Angebote machen und die Fläche des Landkreises Bad Dürkheim möglichst gut abdecken. Innerhalb der Kreisvolkshochschule gibt es zwölf Außenstellen und die Offene Kreativwerkstatt in Bad Dürkheim.

Was mögen die Leute denn am meisten am VHS-Programm?

Gesundheitskurse und Kochkurse werden überall gut nachgefragt. Unter den Sprachkursen ist Englisch der Bestseller, aber auch die Fremdsprachen Französisch und Spanisch sind beliebt. Nach der langen Zeit, in der wegen der Pandemie keine Präsenzveranstaltungen, sondern nur Online-Seminare stattfinden konnten, kann man auf jeden Fall sagen: Die Leute brennen darauf, dass es wieder losgeht. Volkshochschule ist schließlich immer auch ein Ort der Begegnung. Und wir als Anbieter hoffen darauf, dass wir langsam wieder auf die Zahlen vor Corona kommen. Das wären im Jahr rund 28.000 Unterrichtseinheiten in 1600 Kursen und mit 18.000 Teilnehmern.

Das Gesamtprogramm der Kreisvolkshochschule Bad Dürkheim ist im Internet unter www.kvhs-duew.de abrufbar.