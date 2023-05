Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Kirchengemeinden trifft es schwer, dass Gottesdienste zu feiern wegen der Corona-Pandemie so kompliziert geworden ist. Umso froher waren die Dirmsteiner Protestanten, als sie im Advent die Möglichkeit hatten, sonntags für wenigstens eine halbe Stunde im Hof des Weinguts Martin Schmitt zusammenzukommen. Im Freien, mit Maske und genügend Abstand. Irgendjemandem im Dorf hat das aber nicht gefallen. Am Morgen des dritten Advents stand plötzlich die Polizei am Hofeingang. Wie sehr sie über „das unsoziale Verhalten“ enttäuscht ist, berichtet Sabine Diehl (49), die Ehefrau von Winzer Martin Schmitt.

Frau Diehl, was war denn da los am 13. Dezember?

Der Gottesdienst, bei dem auch einer kürzlich Verstorbenen gedacht wurde, war im Gange, als zwei Polizeibeamte