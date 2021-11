Das Land Rheinland-Pfalz hat das Biosphärenreservat Pfälzerwald als MINTN-Region ausgezeichnet.

MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, das hochgestellte N für Nachhaltigkeit. Damit verbunden ist eine Förderung über zwei Jahre. Diese will das Biosphärenreservat nutzen, um MINT-Themen mit Nachhaltigkeit zu verzahnen. „So ist etwa vorgesehen, zu Inhalten wie Wald, Wasser und Energie exemplarisch Materialien zu entwickeln, in denen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, Nachhaltigkeit und Berufsorientierung gleichermaßen bedacht und verknüpft werden“, heißt es in einer Pressemitteilung der Geschäftsstelle des Biosphärenreservats in Lambrecht.

Ziel sei es, Schüler zu ermutigen, MINT-Berufe zu ergreifen, um an der Gestaltung einer zukunftsfähigen Gesellschaft mitzuwirken. Leider zeige das MINT-Nachwuchsbarometer, dass Kinder und Jugendliche in Deutschland kein großes Interesse an naturwissenschaftlichen Fächern haben. Das Interesse gehe vor allem zwischen der fünften und neunten Klasse verloren. Gleichzeitig zeige eine aktuelle Studie des Bundesamts für Umwelt, dass Umwelt- und Klimaschutz für die 14- bis 22-Jährigen eines der wichtigsten gesellschaftlichen Themen darstellt. Hier möchte die MINT-Region Biosphärenreservat Pfälzerwald eine Brücke bauen und Handlungsoptionen aufzeigen.

Unter einer MINT-Region wird ein Netzwerk verstanden, in dem die unterschiedlichen Akteure vor Ort – unter anderem Schulen, Hochschulen, Unternehmen, Stiftungen, Vereine, Politik und Verwaltung – ihre Aktivitäten zur Nachwuchsförderung im MINT-Bereich untereinander abstimmen. Die regionale MINT-Förderung ist sowohl für die Bildungs- und Zukunftschancen junger Menschen wie auch für die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit der Region bedeutsam.

Etliche Partner beteiligt

Projektpartner sind unter anderem das Zentrum für außerschulische Lernorte der Universität Koblenz-Landau, die BBS Rodalben, die IGS Enkenbach-Alsenborn und das Gymnasium des Alfred-Grosser-Schulzentrums in Bad Bergzabern. Aus dem beruflichen Bereich sind Landesforsten Rheinland-Pfalz mit dem Forstamt Haardt, die Energieagentur Rheinland-Pfalz, die Handwerkskammer der Pfalz und die Agentur für Arbeit Landau vertreten. Außerdem beteiligen sich das Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen mit Sitz in Trippstadt, das Haus der Nachhaltigkeit in Johanniskreuz und als bereits etabliertes MINT-Netzwerk die Zukunftsregion Westpfalz.