Klein, fein und mit Spätburgunder bestockt ist die Belz eine der vier kleinsten Einzellagen an der Mittelhaardt, alle jeweils nur rund ein Hektar groß. In der gesamten Pfalz mit 23.363 Hektar Weinbergsflächen gibt es nur fünf dieser Mini-Einzellagen, eine davon in Wachenheim.

Besagte Einzellage ist im Alleinbesitz des Wachenheimer Weinguts Villa Wolf, das nur einen Kalksteinwurf vom Weinberg entfernt liegt. Die Belz gehört zur Großlage Mariengarten, liegt