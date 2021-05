Seit mehr als sieben Jahrzehnte bildet das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland das Fundament der Demokratie. Am 23. Mai jährte sich der „Geburtstag“ des Grundgesetzes zum 72. Mal. Nach dem Scheitern der Weimarer Republik und zwölf Jahren nationalsozialistischer Terrorherrschaft war es das Ziel der neuen Verfassung, die Würde eines jeden Einzelnen in den Mittelpunkt zu stellen. Ein junges Haßlocher Team will fraktionsübergreifend mit unwahren Aussagen zum Grundgesetz aufräumen, die gerade während der Corona-Pandemie aufgetaucht sind. Daniel Roth (FDP), Lara Gabrisch (SPD), Julian Gerz (GRÜNE) und Marcel Zahn (CDU) wollen allen die Möglichkeit geben, selbst nachzuschlagen. Dem Team ist bewusst, dass viele einen digitalen Zugriff auf Gesetzestexte haben. Jedoch gibt es viele Menschen, welche das Gedruckte bevorzugen. So entstand in Kooperation mit der Gemeindebücherei die Idee, Interessierten ein kostenfreies Exemplar des Grundgesetzes inklusive der Verfassung von Rheinland-Pfalz an die Hand zu geben. Interessierte erhalten ab dem 1. Juni in der Gemeindebücherei ein Exemplar. Die Bücherei ist regulär geöffnet – dienstags und donnerstags 10 bis 14 Uhr, mittwochs und freitags 14 bis 19 Uhr, samstags 10 bis 12 Uhr (Zugang über Einlasskärtchen).