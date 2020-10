Eine Informationsveranstaltung zum Thema Anpassung an den Klimawandel findet am Donnerstag, 29. Oktober, 19 Uhr, in der Alten Brauerei Löwer, Langgasse 66, statt.

Die Gemeinde Haßloch ist Modellkommune im Projekt „Klimawandelanpassungscoach RLP“ und wird von Experten der Stiftung für Ökologie und Demokratie und dem Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen unterstützt. Ziel des Projektes ist, die Kommunen auf die Folgen des Klimawandels einzustellen, Maßnahmen vorzuschlagen und umzusetzen. Die Ergebnisse des einjährigen Coachings sollen bei der Infoveranstaltung vorgestellt werden.

Neben aktuellen Zahlen zum Stand des Klimawandels in Haßloch erhalten die Teilnehmer Tipps und Anregungen zur Gesundheitsvorsorge bei Hitzestress sowie klimaangepasstem Bauen und Sanieren des Eigenheims. Referent ist Klimawandelanpassungscoach Christian Kotremba.

Ein weiterer Schwerpunkt der Veranstaltung liegt in der an den Klimawandel angepassten Gestaltung des Gartens. Der Leiter der Gartenbauakademie am DLR Rheinpfalz, Werner Ollig, gibt Anregungen zu hitzeresistenten Pflanzen und zur Gestaltung von Vorgärten. Auch eine Frage- und Diskussionsrunde ist geplant. Moderiert wird die zweistündige Veranstaltung vom Umweltdezernenten Joachim Blöhs (Die Grünen) und Hans-Joachim Ritter von der Stiftung für Demokratie und Ökologie.

„Die Folgen des Klimawandels machen sich auch im Raum Haßloch immer mehr bemerkbar“, so Blöhs. Hitze und Trockenheit hätten insbesondere während der Sommer 2018 und 2019 zu massiven Trockenschäden im Wald geführt. Gräben und Biotope seien trockengefallen und Bäume sowie Grünflächen im Ortsgebiet trotz Bewässerung vertrocknet. „Je früher und je aktiver man sich auf die Folgen des Klimawandels einstellt, desto weniger Reibungsverluste gibt es beim Anpassungsprozess“, so Klimaschutzmanager Michael Müller.