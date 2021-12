Selbst gebastelt und gemalt ist die individuelle Weihnachtsdekoration am Weihnachtsbaum vor der Kirche in Weisenheim am Berg: 150 Fröbelsterne, gebastelt von fleißigen Helferinnen und Helfern, und 65 Bilder, gemalt von den Kindergartenkindern, zieren den Baum. Aufgestellt haben ihn Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. Außerdem sind die neuen Pyramiden an den Ortseingängen weihnachtlich geschmückt. Mehrere übergroße Christbaumkugeln und jeweils 50 Pinienzapfen zieren die ungewöhnlichen Dekorationsobjekte. Die kreativen Ideen stammten von Jasmin Centner vom gleichnamigen Blumengeschäft, die Umsetzung lief mit Hilfe der umtriebigen Kirsten Dullinger, die schon viele solcher Aktionen im Bergdorf initiiert hat –, also mal wieder eine echte Zusammenarbeit des Dorfes.