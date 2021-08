Vor zwölf Jahren zog es Stefan Winterling auf die Sonneninsel Mallorca. Der 38 Jahre alte Winzersohn aus Niederkirchen suchte nach seinem Studium der Önologie und ersten Erfahrungen im Weinbau eine neue Herausforderung. Die fand er – und landete dabei bei einem ganz anderen Getränk.

Er gilt als Tüftler, und als einer, der stets auch auf der Suche nach dem Besonderen ist. Als Stefan Winterling 2008 auf die Ferieninsel der Deutschen, nach Mallorca, ging, ahnte er selbst noch nicht, wohin sein Weg ihn führen würde. Nach dem Studium der Önologie in Geisenheim und Auslandsaufenthalten in Kalifornien und Katalonien stieg er auf der Insel bei dem in deutschem Besitz befindlichen Weingut Can Vidalet ein. Nach drei Jahren wechselte er zu einem anderen Weingut, der Bodega Son Campaner, etwa 15 Minuten von Palma entfernt.

Eine spannende Herausforderung, der sich Winterling gemeinsam mit seiner Ehefrau Eva Maier Gomez, ebenfalls studierte Önologin, gerne stellte. Dass Winterling in Spanien landete, hat übrigens auch viel mit ihr zu tun. Maier Gomez stammt aus Barcelona, Winterling hat deshalb schon früh beschlossen, Spanisch zu lernen.

Neugierig auf Neues

Obwohl die beiden Önologen sind, blieb es nicht beim Wein. Während Winterlings Vater Martin und seine Geschwister Sebastian und Susanne im pfälzischen Niederkirchen ganz auf Wein und Sekt setzen, war Stefan neugierig auf etwas Neues. So kam er zu den Spirituosen. Schon 2009, noch vor dem großen Gin-Hype, destillierte er seinen ersten Gin, damals noch für das Weingut Can Vidalet. Sein Name: Onze, auf deutsch elf. Der Name stand für die Anzahl der verwendeten „Botanicals“, also der Aromen. Es war zugleich der erste Mallorca-Gin überhaupt. Doch zu diesem Zeitpunkt lief noch nicht alles nach Plan. „Unsere ersten Destillate waren eine Enttäuschung. Viel zu aromatisch und überladen. Wir brauchten eine Zeit, um herauszufinden, dass weniger mehr ist“, meint Winterling.

Nach dem Wechsel zu Son Campaner mietete Winterling 2011 in Llucmajor eine Halle, um eine Brennerei aufzubauen. Der Ort ist alles andere als idyllisch. Die Brennerei befindet sich im Industriegebiet, umgeben von einem Schrottplatz, einer Zementfabrik, einem Bauunternehmen, einer Autowerkstatt und einem Presslufthammer-Spezialisten. „Als wir die Halle mieteten, war uns das alles egal. Wir hatten gerade erst all unsere Ersparnisse in eine Kupferbrennblase investiert. Die Halle war neu, entsprach den Brandschutzbestimmungen und hatte sogar Abflüsse am Boden. Das war perfekt“, erzählt Winterling. Dort probierten die beiden sich auch an Weinbrand, Trester und Feigenschnaps, ließen das aber wieder fallen.

Nur mallorquinische Zutaten

Es sollte auf jeden Fall ein regionales Produkt sein, das möglichst vollständig aus mallorquinischen Zutaten besteht. Mit einer völlig anderen Gin-Rezeptur als beim ersten Mal landete das Paar schließlich einen Volltreffer – Gin Eva. Ein handwerklich gemachter Dry Gin, den der englische Gin-Kritiker David T. Smith als „erstaunlich“ beschrieb. „Erfrischend elegant auf der Zunge und doch komplex. Herrlich zusammen mit Tonic.“ Bei der World Gin Awards 2019 wurde er sogar als „Bester spanischer Gin“ ausgezeichnet.

Winterling kümmerte sich schon damals selbst um die Zutaten und pflückte beispielsweise Wacholderbeeren in den Küstengebiete. Der Winzer wählt sowohl reife, rote Beeren aus als auch grüne, die ebenfalls ein intensives Aroma entfalten. Da auf Mallorca nur die phönizische Art des Zypressengewächses gedeiht, kommen in der Brennerei noch hinzugekaufte gemeine Wacholderbeeren in den Alkohol-Bottich. Während andernorts getrocknete Fruchtschalen verwendet werden, fügt Winterling ganze, unbehandelte, frische Früchte hinzu, bevorzugt die Bitterorange. Diese Ur-Orange, auch Pomeranze genannt, kann nur von Januar bis März geerntet werden.

Alles im Eigenbetrieb

Derzeit ist der Pfälzer bei Temperaturen um 20 Grad wieder dabei, die Früchte, die dem Gin ein spezielles feinherbes Aroma geben, zu ernten. Außerhalb der Saison müssen veredelte Süßorangen und Zitronen herhalten, die auf einer Finca bei Palma geerntet werden. Die Früchte werden zum Schluss mit Gewürzen abgerundet.

Die Winterlings machen alles im Eigenbetrieb mit nur einem Angestellten – vom Pflücken des wilden Wacholders und wilder Zitronen bis zum Versand.

Neben dem Gin Eva mit rotem Label gibt es auch noch das Produkt „La Mallorquina“, das auf Basis von Oliventrester destilliert und von Cocktailspezialisten geschätzt wird, etwa für einen Dry Martini mit Gin. Darüber hinaus existieren drei weitere zeitlich begrenzt verfügbare Special Editions, der „Citrus Bergamia“ auf Grundlage von Bergamotten (Kreuzung aus süßer Limette und Bitterorange), der „Green Spice“ in Zusammenarbeit mit dem bekannten deutschen Koch Ingo Holland sowie der Old Tom Gin, der sechs Monate lang in Holzfässern der bekannten Bodega Anima Negra heranreift.

Über den Gin freuen sich nicht nur die Mallorquiner, er verkauft sich auch in Deutschland gut. Mittlerweile sind es 10.000 Flaschen jährlich, was wohl unter anderem auch daran liegt, dass dem Gin „mit dem mallorquinischen Spirit“ etwas Exotisches anhaftet. Dank eines Pfälzers aus Niederkirchen, der als Wegbereiter des Gins auf Mallorca gilt.