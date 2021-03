Während in Winzerbetrieben der Nachwuchs häufig in den Betrieb einsteigt, macht der Generationenwechsel landwirtschaftlichen Betrieben Sorgen. Das ist im Lindenhof in Meckenheim nicht anders – obwohl die 14-jährige Alicia Müller liebend gerne Landwirtin werden würde.

Alicia Müller unterstützt ihre Eltern gerne bei der Arbeit auf dem Lindenhof. Die 14 Jahre alte Schülerin der Siebenpfeifer-Realschule in Haßloch, die im kommenden Jahr mit der Mittleren Reife die Schule verlassen wird, möchte eigentlich gerne in die Fußstapfen ihres Großvaters Armin und ihres Vaters Mischa treten. Doch sie fühlt sich hin- und hergerissen.

Es ist gerade 13.30 Uhr, die Mittagspause im Lindenhof ist beendet. Die Saisonarbeitskräfte treffen sich auf dem Hof, um zu ihrer Arbeit auf den Feldern und in den Weinbergen zurückzukehren. Die ersten Frühkartoffeln werden gerade gesteckt, in den Weinbergen steht an diesem Tag der Rebschnitt an. Alicia Müller erscheint in Arbeitskleidung. An diesem Nachmittag geht sie in den Weinberg, ihre Rebschere hat sie dabei. Erst der Schnitt, dann das Anbinden der Reben. Die 14-Jährige hat Routine, schließlich ist sie in dem Betrieb aufgewachsen und hat – ebenso wie ihr drei Jahre älterer Bruder Janik – von klein auf die Abläufe in dem Familienbetrieb kennen gelernt.

Von Getreide bis Weinbau

Mischa Müller, gelernter Gärtnermeister der Fachrichtung Obstbau, und seine Ehefrau Melanie bewirtschaften knapp 140 Hektar landwirtschaftlicher Fläche. Kartoffeln, Getreide, Kürbise und Obst werden angebaut, von Äpfeln über Birnen bis hin zu Erdbeeren. Außerdem gehört Weinbau zum Betrieb. Da müssen die Abläufe sitzen. Alicia Müller ist mit Leidenschaft dabei, sie ist neugierig, saugt jede Info auf.

Ihre Eltern bremsen sie dabei keinesfalls. Beide Kinder, Alicia und Janik, möchten in „die grünen Berufe“. „Wir wissen aus eigener Erfahrung, wie schwer es ist, aber unsere Kinder erleben das täglich mit. Sie sollen den Beruf lernen, zu dem sie sich berufen fühlen“, sagt Melanie Müller-Wernz, Mutter der beiden.

„Werden nur noch reglementiert“

Doch Alicia plagen auch Zweifel. „Ich liebe die Landwirtschaft, und eigentlich möchte ich unseren Betrieb, der seit Generationen von unserer Familie aufgebaut wurde, nach meiner Ausbildung übernehmen. Doch immer wieder muss ich mich fragen, ob diese Entscheidung das Richtige ist“, sagt die 14-Jährige. Die Schwierigkeiten und Herausforderungen, der sich die heimische Landwirtschaft stellen muss, erlebt sie hautnah mit. Die Ungewissheit, ob mit dem Betrieb später einmal eine Familie ernährt werden kann. Die generelle Unsicherheit im Hinblick auf langfristigen Perspektiven für die Landwirtschaft.

„Wir wissen nicht, wie es bei uns weitergeht“, meint Melanie Müller-Wernz. Ihr Mann wird noch konkreter: „Wir werden nur noch reglementiert, der Druck ist nicht mehr auszuhalten. Wir produzieren auf höchstem Niveau und bekommen die niedrigsten Erzeugerpreise“, so Mischa Müller. Er vermisse die Perspektive, die Planungssicherheit.

Zuckerrübenanbau eingestellt

Müller hat die ersten Konsequenzen bereits gezogen. Der Zuckerrübenanbau wurde eingestellt, der Anbau von Erdbeeren erneut reduziert. Künftig sollen nur noch die Endverbraucher bedient werden. Weitere Umstrukturierungen sind geplant. Doch die Unsicherheit bleibt. „Die Beschlüsse der Politik von heute können morgen schon Vergangenheit sein“, sagt Melanie Müller-Wernz. Sie erinnert an die Diskussionen um die Entsendung von Saisonarbeitskräften oder die Anhebung des Mindestlohnes.

All das geht auch am Nachwuchs nicht vorbei. „Landwirtschaft wird nicht mehr so gewürdigt und angenommen, wie sie es verdient hätte“, sagt Alicia. Ihre Zukunft als Landwirtin sieht sie dadurch in Frage gestellt. Sie hat nun Konsequenzen gezogen und beschlossen, statt einer Ausbildung zur Landwirtin eine Winzer-Lehre zu machen. „Ich hätte lieber Landwirtschaft gemacht, aber mir ist die Situation einfach zu ungewiss“, sagt Alicia. Sie schüttelt den Kopf und wundert sich über die Verbraucher. „Warum sehen die Leute nicht mehr, was wir tun? Warum denkt keiner mehr daran, woher sein Essen kommt?“, fragt sie.

(Noch) hat ihre sie ihre Leidenschaft für den Beruf nicht verloren. Obwohl sie sehr genau weiß, dass der Arbeitstag der Landwirte während der Saison meistens mit dem Sonnenaufgang beginnt und häufig spät nach Sonnenuntergang endet. Auch Sonn- und Feiertage fallen meistens aus. Allein im letzten Jahr haben bundesweit 4000 Landwirte ihren Hof aufgegeben. Wenn es so weitergehe, gebe es bald gar keine Landwirte mehr, fürchtet Alicia und richtet einen flammenden Appell an die Verbraucher.

„Liebe Verbraucher, wenn dies eintrifft, dann wird Euer Essen künftig nur noch importiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies Euer Wunsch ist. Meine Zukunft und auch die vieler anderer liegt nun in Euren Händen.“