Tanzen ist Bewegung, Begegnung und Musik in einem und trainiert außerdem das Gehirn. Für Senioren also ideal, um geistig und körperlich fit zu bleiben. Dass es darüber hinaus auch Spaß macht, zeigt ein Besuch beim „Tanz für Junggebliebene“ in Haßloch.

Tanzen hält jung und beweglich. Das beweisen seit nunmehr 28 Jahren jeden Dienstagnachmittag im Vereinsheim des 1. FC 08 Tanzlustige zwischen 70 und über 90. Viele