In Kallstadt soll es nachts dunkler werden, so die fast einhellige Meinung der Mitglieder des Gemeinderats am Donnerstag. Vorläufig sollen nur in der Hebengasse die Straßenlampen deutlich gedimmt werden, angestrebt wird die Verdunklung auch in weiteren Teilen des Ortes.

Die Hebengasse wurde erst vor Kurzem erneuert. Seitdem stehen auch neue Straßenlampen. Anwohner hätten sich beklagt, dass es zu hell sei, berichtete Bürgermeister Thomas Jaworek (CDU). Das sei aber nur ein Aspekt. Bei der Erarbeitung einer Nachhaltigkeitsstrategie für Kallstadt im vergangenen Jahr sei auch über Lichtverschmutzung gesprochen worden. Um die zu reduzieren, müssten Lampen gedimmt werden, so Jaworek.

Reduzierung um bis zu 75 Prozent möglich

Das sei „zukunftsweisend“, es werde Energie gespart und etwas für die Umwelt getan, plädierte CDU-Fraktionsvorsitzender Thomas Stephan für ein dunkleres Kallstadt. Sarah Bühler (FWG) sprach sich fürs Dimmen aus, auch bei der Beleuchtung des Kirchturms. Lediglich Angelika Bechtel (FWG) äußerte Bedenken, dass es für Bürger und Touristen, die abends unterwegs sind, zu dunkel werde.

Auf Anregung eines Bürgers kam man überein, in der Hebengasse die Leuchtkraft der Straßenlampen ab etwa 22 Uhr um die Hälfte zu reduzieren. Man wolle Erfahrungen sammeln und diese dann in anderen Straßen umsetzen, so Jaworek. Möglich wäre eine Reduzierung um 70 bis 75 Prozent. Würde eine andere Lichtfarbe verwendet, könnte es noch dunkler werden, so der Kallstadter Bürger.

In die zehn Straßenlampen in der Hebengasse soll je eine Steuerung zur Reduzierung der Lichtstärke eingebaut werden. Dafür fallen nach Angaben von Jaworek Kosten von etwa 3000 Euro an. 60 Prozent dieses Betrags zahlen die Bürger mit den wiederkehrenden Ausbaubeiträgen.