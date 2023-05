Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Erneut häufe sich die Anzahl an Telefonanrufen an ältere Menschen, in denen ihnen entweder ein Gewinn versprochen werde oder bei denen ein Abo abgeschlossen werden solle. Darüber informiert die Polizei. In einem Fall sei vergangene Woche einer Frau aus Lambrecht versprochen worden, bei der Kündigung eines vermeintlichen Lotterieabos zu helfen – dafür müsse sie dann nur noch drei Monate das Abo zahlen.

„Die Abbuchungen konnten hier verhindert werden“, teilt die Polizei mit. In einem anderen Fall sei einem 70-Jährigen eine hohe Gewinnausschüttung versprochen worden,