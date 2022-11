Zum Volkstrauertag am Sonntag hat der Ortsverein Weisenheim am Sand des Sozialverbands VdK das Ehrenmal für die aus dem Dorf stammenden Gefallenen der beiden Weltkriege und ein Ehrengrab für vier Kinder aus Weisenheim, die in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs durch eine Fliegerbombe getötet wurden, herrichten lassen.

Auch in den vergangenen Jahren habe sich der Ortsverein des VdK um das Ehrenmal und das Grab gekümmert, sagt Michael Rauch, Vorsitzender des Ortsvereins. So sei das Ehrenmal vor einigen Jahren saniert worden. Inzwischen seien die Jahreszahlen 1939-1945 stark verwittert und deshalb kaum noch lesbar gewesen, berichtet Rauch. Ein Steinmetz habe die Jahreszahlen nun erneuert und auch an den Namen und Daten der Gefallenen seien einige Ausbesserungen erforderlich gewesen.

Tragisch ist die Geschichte der vier Kinder aus Weisenheim am Sand, die in einem Ehrengrab der Gemeinde bestattet sind. Am 23. April 1945 seien die Jungen im Alter zwischen sieben und zwölf Jahren auf dem Weg nach Laumersheim gewesen, berichtet Rauch. Auf dem Weg hätten sie im Straßengraben eine Fliegerbombe gefunden, die explodierte – die vier Kinder waren tot. Die Jungen wurden in einem Ehrengrab bestattet.

Gegen das Vergessen

Zwar pflege die Gemeinde das Ehrengrab, doch sei es inzwischen in einem schlechten Zustand gewesen, berichtet Rauch. Der Grabstein habe sich abgesenkt gehabt, das Grab sei verwildert gewesen. In Weisenheim würden keine Angehörigen der Kinder mehr leben. Dem VdK sei es ein Anliegen, dass das Schicksal der Kinder nicht in Vergessenheit gerät, deshalb habe man sich entschlossen das Grab zu sanieren. Ein Steinmetz habe den Grabstein und die Grabeinfassung überarbeitet und die Schrift erneuert. Ehrenamtliche des VdK haben das Grab frisch bepflanzt.

Etwa 2500 Euro haben die Arbeiten an Ehrenmal und Ehrengrab nach Angaben von Rauch gekostet. Davon seien etwa 750 Euro durch Spenden abgedeckt, über weitere Spenden würde man sich freuen.