Die Aktion „Weihnachtsbäume zum Selberschlagen“ des Forstzweckverbandes östlich der Aumühle fällt in diesem Jahr ein weiteres Mal aus. Die Bäume sind laut Revierleiter Armin Kupper noch zu klein, andere wiederum so hoch hinaus gewachsen, dass sie nicht als Weihnachtsbaum für das Wohnzimmer geeignet sind.

In jedem Jahr werden im Anschluss an die Weihnachtsbaumaktion Bäume östlich der Aumühle nachgepflanzt, die speziell für diesen Zweck gedacht sind. Wegen der Trockenheit in den vergangenen drei Sommern sei es aber zu Ausfällen gekommen, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Zudem seien die Bäume aus diesem Grund nicht so schnell gewachsen wie üblich.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Weihnachtsbaumaktion in Haßloch pausieren muss. Zuletzt hatte „Weihnachtsbäume zum Selberschlagen“ 2019 und davor 2011 Auszeiten eingelegt. Das sei manchmal nötig, um im Folgejahr wieder ausreichend Bäume (östlich der Aumühle stets Blaufichten) anbieten zu können, erläutert Revierleiter Kupper.

Im nächsten Jahr soll die Weihnachtsbaumaktion wieder stattfinden, denn der Vorteil liege auf der Hand, so der Revierleiter: „Bäume aus heimischen Wäldern können mit gutem ökologischen Gewissen vor Ort gekauft werden. Unsere Weihnachtsbäume sind frisch, und die Wege sind kurz.“ Auf die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln werde verzichtet. Das sehe beim Großteil der auf dem freien Markt erhältlichen importieren Bäume ganz anders aus, sagt der Revierleiter. Positiv schlage außerdem zu Buche, dass die Erlöse aus dem Weihnachtsbaumverkauf fast vollständig in die Waldpflege reinvestiert würden.

Darüber hinaus habe die Weihnachtsbaumaktion auch eine soziale Komponente für Familien, die gemeinsam einen Baum aussuchen und selbst schlagen. Aber ein geselliger Nachmittag bei Glühwein, Punsch und Stockbrot wäre in diesem Jahr wegen der coronabedingten Kontaktbeschränkungen nicht möglich gewesen, so Kupper.