Die Corona-Pandemie verändert das Leben von Menschen auf der ganzen Welt – auch das der Kinder des Heims „Las Parras“ in Valdivia, das vom Verein Casa Esperanza aus Niederkirchen unterstützt wird. Ein Bericht aus Chile.

Mit über einer halben Million nachweislich Infizierten hat das Corona-Virus Chile hart getroffen. Die Folgen sind strenge Ausgangbeschränkungen, die strikt mit Polizei und Militär durchgesetzt werden. Je nach Infektionslage ist es den Chilenen nur erlaubt, mit Passierschein das Haus zu verlassen. Besonders hart hat es die Stadt Valdivia getroffen, wo der Verein Casa Esperanza seit mehr als 25 Jahren ein Kinderheim finanziell unterstützt. Seit April befinden sich die 14 Kinder zwischen 5 und 15 Jahren in Quarantäne und dürfen das Gelände nicht verlassen. Auch die Erzieherinnen und Mitarbeiter müssen sich an strenge Regeln halten. Trotzdem infizierte sich im Herbst die Köchin. Die daraus folgende Quarantänepflicht für die Mitarbeiter hätte fast zur Schließung des Heims geführt.

Für Kinder belastend

Für die oft traumatisierten Kinder ist die Situation besonders belastend. Ausflüge und Aktivitäten sind nur noch sehr eingeschränkt umsetzbar, und auch der Kontakt zu Familienangehörigen ist nicht möglich. Natürlich wird trotzdem versucht, eine gewisse Normalität aufrecht zu erhalten. Die Kinder dürfen zwar nicht zur Schule, lernen jedoch weiterhin mit den Erzieherinnen oder online, soweit es Technik und Betreuung zulassen. Ein Vorteil ist das große Gelände, auf dem auch Nutztiere gehalten werden, was für Ablenkung sorgt. Zum Glück hat auf der Südhalbkugel gerade der Sommer begonnen. Hilfreich ist der Zusammenhalt zwischen Mitarbeitern, Kindern und dem Förderverein in Deutschland. So findet regelmäßig Austausch über Telefonate statt, und es hat sogar eine folkloristische Aufführung der Heimkinder gegeben, die per Video übertragen wurde.

