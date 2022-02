Der Bauausschuss sieht in Sachen Beleuchtung an der Bushaltestelle „Kerweplatz“ dringenden Verbesserungsbedarf. Auch im Unterstand selbst gebe es Grund zum Handeln. Derweil steht für die Kinder des Horts ein Umzug an.

Für bessere Lichtverhältnisse an der Bushaltestelle könnte eine Straßenleuchte am Übergang zwischen dem Nebengebäude des Anwesens Bismarckstraße 21 und dem Wartehäuschen sorgen. Außerdem müsse die Beleuchtung innerhalb des Unterstandes selbst auf Vordermann gebracht werden. Es bietet sich auch an, die Beleuchtung des Kerweplatzes selbst durch Lampen an der Stahlkonstruktion über der Zufahrt zu verbessern. Diese dem Rat vom Bauausschuss empfohlenen Maßnahmen wurden vom Rat einstimmig beschlossen.

Raumprobleme beschäftigen derzeit die gemeinsame Kindertagesstätte von Friedelsheim und Gönnheim samt Hort: Die Kita platzt aus allen Nähten. Daher soll der Hort in den Gönnheimer Ratssaal umziehen, bis die bauliche Erweiterung der Kita unter Dach und Fach ist, teilte Bürgermeister Wolfram Meinhardt (FWG) dem Rat am Mittwoch mit. Die Idee mit dem Umzug stamme vom Bauausschuss, informierte der Bürgermeister. Der Rat hatte nichts dagegen einzuwenden.

Auf dem Friedhof muss noch eine große Kastanie gefällt werden. Eine Gartenbaufirma hat festgestellt, dass der Baum marode ist. Sei die Kastanie gefällt, könne man die Ersatzpflanzung der gefällten Bäume vornehmen, berichtete der Bürgermeister.

Am 15. März ist Redaktionsschluss für die neue Dorfchronik, im Moment sei man dabei, den Umschlag zu gestalten, berichtete Redaktionsmitglied Robert Blaul (SPD). Leider gebe es Probleme mit der Papierbeschaffung. Beim Festabend zum Dorfjubiläum am 19. März soll die Chronik vorgestellt werden.