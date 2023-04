Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Deutsche Glasfaser will ab dem 7. Februar in der VG Freinsheim die Nachfrage für den Ausbau von schnellem Internet prüfen. In Bobenheim am Berg ist der Breitbandbeauftragte, Bernd Eisenbarth (FWG), gespannt, wie hoch das Interesse an einem Glasfaseranschluss in der Gemeinde ist. Neben einem Kooperationsvertrag mit den Ortsgemeinden braucht das Unternehmen aus wirtschaftlichen Gründen eine Haushaltsabdeckung von jeweils 40 Prozent, um auszubauen.

Bobenheim hat als erste Gemeinde in der VG Freinsheim einen entsprechenden Kooperationsvertrag mit der Deutschen Glasfaser unterschrieben. Außer Herxheim am Berg und Dackenheim, die einen so langsamen