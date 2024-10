Springen, balancieren, rennen, ducken: Die Haßlocher Kita „Haus Kunterbunt“ beteiligte sich vergangene Woche am vierten landesweiten Bewegungsaktionstag und unterstrich damit die Bedeutung körperlicher Aktivitäten für unsere Kleinsten.

Die Initiative „ Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ hatte gemeinsam mit der Sportjugend Rheinland-Pfalz, Special Olympics Rheinland-Pfalz und dem Behinderten- und Rehabilitationssport-Verband Rheinland-Pfalz zur Teilnahme aufgerufen. Ziel war es, Kinder und Jugendliche für mindestens 15 Minuten in Bewegung zu bringen. Angesichts der Tatsache, dass weniger als 20 Prozent der Elf- bis 17-Jährigen weltweit die WHO-Empfehlung von täglich 60 Minuten Bewegung erfüllen, seien Aktionstage wie diese von großer Bedeutung, betont die Initiative in einer Mitteilung.

Auch die Haßlocher Kita Haus Kunterbunt machte gerne mit. „Als zertifizierte Bewegungskita liegt uns die ganzheitliche Förderung der Kinder durch Bewegung besonders am Herzen“, erklärte Simon Schmidt, Leiter der Einrichtung. Die Kita organisierte einen Parcours, der die Kinder zum Springen, Balancieren, Rennen und Ducken animierte. Außerdem hoch im Kurs: die „Bewegungssteine“, kreativ bemalte Kieselsteine mit Bewegungsübungen. Alle Gruppen meisterten die Herausforderungen mit großem Spaß. Zum Abschluss erhielten die Sprösslinge ein buntes Armband und ein Teilnahme-Zertifikat.