Die Gemeinden Frankeneck und Frankenstein haben die gleiche Postleitzahl – und das hat dazu geführt, dass die Frankenecker zum Impfen nach Kaiserslautern geschickt wurden statt nach Neustadt. Ist der Fehler nun behoben?

Christian König aus Frankeneck, der als Mitarbeiter der Sozialstation Neustadt zur priorisierten Gruppe bei der Corona-Schutzimpfung gehört, hat die gute Nachricht am Sonntagnacht erhalten: Er hat einen Impftermin erhalten – allerdings in Kaiserslautern, wie bereits andere Frankenecker im Januar. König persönlich stört das nicht allzu sehr, schließlich ist er mobil. Doch es geht eben auch um die älteren Mitbürger, für die die Fahrt nach Kaiserslautern möglicherweise abschreckend sein könnte.

Die RHEINPFALZ wollte deshalb am Montag vom rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium wissen: Wann wird dieser Fehler behoben? Am Mittwoch dann die Antwort: „Das ist bereits geschehen“, sagte ein Sprecher des Ministeriums.

Erleichterung und Skepsis

Frankenecks Bürgermeister Marco Fränzel nahm die Nachricht mit Erleichterung, aber auch mit einer gewissen Skepsis auf. „Warten wir mal ab, ob’s klappt“, sagt er. Schließlich hat Frankeneck viel Erfahrung mit den Folgen der doppelten Postleitzahl. So kommt es immer wieder vor, dass ortsunkundige Lkw-Fahrer mit einer Frankensteiner Adresse in der Hand nach irgendeiner Straße suchen, die es in Frankeneck gar nicht gibt.

Eins ist indes sicher: Frankenecker, die einen Impftermin in Kaiserslautern bekommen und wahrnehmen, werden dort auch geimpft. Das jedenfalls sicherte der Sprecher des Gesundheitsministeriums zu.