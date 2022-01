Der Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz kommt in den nächsten Tagen zu drei Terminen im Kreis Bad Dürkheim. Geimpft wird am 17. Januar in Deidesheim, am 20. Januar in Haßloch und am 25. Januar in Meckenheim.

Hingehen, Personalausweis zeigen, Schutzimpfung erhalten: Mittlerweile fahren zwölf mobile Impfbusteams durch Rheinland-Pfalz. Geimpft wird ohne Terminvergabe.

In Deidesheim hält der Impfbus am Montag, 17. Januar, von 9 bis 17 Uhr an der Stadthalle (Bahnhofstraße 11), in Haßloch am Donnerstag, 20. Januar, von 8 bis 16 Uhr auf dem TSG- Parkplatz (Ludwig-Gramlich-Straße 1) und in Meckenheim am Dienstag, 25. Januar, von 9 bis 17 Uhr an der VG-Sporthalle (Rödersheimer Straße 29).

Ein Termin ist nicht nötig, mit Wartezeiten muss gerechnet werden. Kinder und Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren müssen eine Einverständniserklärung der Eltern mitbringen. Bei der Impfung von Kindern und Jugendlichen zwischen zwölf und 15 Jahren muss ein Elternteil anwesend sein. Erst-, Zweit- sowie Booster-Impfungen werden angeboten. Voraussichtlich werden Biontech, Moderna sowie Johnson & Johnson verimpft. Bis zum 30. Lebensjahr erhält man den Impfstoff von Biontech, Menschen über 30 bekommen im Regelfall Moderna oder Johnson & Johnson. Booster-Impfungen sind bei Biontech und Moderna in einem Abstand von drei Monaten zur Zweitimpfung möglich, bei Johnson & Johnson sind es vier Wochen.

Weitere Informationen unter www.corona.rlp.de unter der Rubrik „Impfen“.