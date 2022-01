Beim Stopp des Impfbusses in Gerolsheim sind am Mittwoch 158 Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden. Wie die Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland mitteilt, waren darunter neun Erstimpfungen. Die Koordinatoren zeigten sich zufrieden mit der Resonanz, bereits ab 9 Uhr seien die ersten 30 Impfwilligen am Dorfgemeinschaftshaus gewesen. Bereits im Dezember wurden beim ersten Halt des mobilen Impfangebots in Gerolsheim 370 Menschen immunisiert.