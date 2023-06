Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein wachsendes Ärgernis: Immer mehr Verteilerkästen in den Straßen werden von Unbekannten beschmiert und besprüht, teilweise mit NS-Symbolen oder unflätigen Sprüchen. Die Gemeindeverwaltung sieht die Netzbetreiber in der Pflicht, die Gehäuse stärker als bisher zu reinigen. Telekom und Vodafone sehen sich zu regelmäßigen Kontrollen nicht in der Lage.

In den mausgrauen Schaltkästen, Verstärkerpunkten und Multifunktionsgehäusen steckt jede Menge Technik, um Telefon- und Internetsignale in die Haushalte zu