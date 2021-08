Dass der Herbst Einzug hält, zeigt die Landschaft mit deutlichen Hinweisen. Ein Spaziergang bei Herxheim am Berg hat neben den ersten Herbstfarben noch Reste sommerlicher Flora zu bieten.

Nahe der Ampelkreuzung in der Herxheimer Ortsmitte zweigt schräg von der Weinstraße ein Radweg nach Weisenheim und Bobenheim ab. Ihm folgt man in nordwestliche Richtung in die Wingerte und kommt zunächst an einigen privaten Grundstücken vorbei. Nach wenigen Gehminuten liegt links am Weg eine Ausgleichsfläche.

Auch im Oktober zeigt ihr Bewuchs, wie wichtig solche Areale für Flora und Fauna inmitten der Weinberge sind. Ein Info-Schild klärt darüber auf, dass Mensch und Hund die Rückzugsfläche zwischen März und August meiden sollten, um schützenswerte Tiere wie bodenbrütende Vögel nicht zu gefährden.

Vereinzelt behaupten sich hier noch Exemplare der blau blühenden Wegwarte, die 2020 zur Heilpflanze des Jahres gewählt wurde. Viele Legenden und Sagen ranken sich um sie und schreiben ihr magische Wirkungen besonders im Liebeszauber zu.

Schöne Ausblicke auf die Landschaft

Während es auf dem leicht abwärts führenden Wirtschaftsweg weitergeht, öffnen sich schöne Ausblicke über die Landschaft zwischen Dackenheim, Herxheim und Weisenheim am Berg. Das Laub der Weinreben zeigt stellenweise schon leuchtende Herbstfarben. Zwischen den Weinbergen erstrecken sich stattliche Baumreihen. Von ihren Kronen umrahmt, taucht die protestantische Kirche von Weisenheim mit Turm und gotischem Chor auf.

Vor einer weiteren Baumfläche, die direkt am Weg liegt, zweigt nach links ein grasbewachsener Weg ab. Ab hier geht es ein Stück Richtung Weisenheim, vorbei an einer baumbestandenen Wiese, auf der noch Disteln blühen. Wo eine Weinbergshütte aus Sandstein steht, nimmt man den befestigten Weg zurück. Über ihn kommt man wieder auf den Radweg.

Wer von hier aus zurück gehen will, folgt ihm nach rechts bis zum Ausgangspunkt. Nach links lässt sich der Spaziergang noch ausdehnen. Dabei geht es in nördliche Richtung mit weitem Rundblick.

An einer Wegkreuzung angekommen, lädt ein unbefestigter Feldweg ein, ihm ein Stück zu folgen. Solche sandig-steinigen und teilweise bewachsenen Wege bilden strukturreiche und vernetzende Elemente. Zum einen sind sie ökologisch wichtig, zum anderen bereichern sie unsere Kulturlandschaft auch für das Auge.