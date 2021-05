Ein Teilbereich des Bebauungsplans Jakobsberg sei in einem Rekordtempo geändert worden, sagte Ortsbürgermeister Rene Verdaasdonk (SPD) im Gemeinderat. Am 25. Februar hatte das Gremium beschlossen, dass ein Teil des Bebauungsplans geändert werden soll, in der jüngsten Sitzung wurde der geänderte Bebauungsplan als Satzung beschlossen. Sobald diese von der Verbandsgemeinde veröffentlicht wird, ist das Verfahren abgeschlossen. Die Änderung war erforderlich, weil ansonsten ein Teil eines Grundstücks, das ein Ehepaar als Baugrundstück gekauft hat, das im Bebauungsplan aber nicht entsprechend ausgewiesen ist, nicht hätte bebaut werden dürfen. „Warum geht das bei Bebauungsplan-Verfahren sonst nicht so schnell“, stellte Stefan Herter (SWG) als Frage in den Raum. „Ein junges Ehepaar freut sich“, kommentierte Verdaasdonk die kurze Dauer des Verfahrens.