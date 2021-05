Eine Frau will einfach nur ein paar Kleidungsstücke im Internet verkaufen. Interessenten gibt es. Aber auch jemanden, der mit Frauenkleidung ganz andere Gedanken verbindet und sich der zweifachen Mutter aus Frankeneck in einem Chat mit Nacktfotos präsentiert.

Fotos von Kleidungsstücken einer ihrer Töchter hatte eine Frau aus Frankeneck bei Ebay-Kleinanzeigen angeboten. Jeans und einen Strickpullover, die Mädels sind 15 und 18 Jahre alt. Für das Foto waren die Teile ausgebreitet beziehungsweise auf Kleiderbügel gehängt worden. Die Tochter war nicht zu sehen. Als Reaktion erreichte die Anbieterin unter anderem eine Anfrage, ob nicht auch Unterwäsche verfügbar sei.

Slips oder Strings vielleicht? Der Chatpartner habe zudem gleich wissen wollen, wie alt sie sei, erzählt die Frau. Und auch, was sie gerade anhabe. „Das habe ich natürlich nicht beantwortet“, sagt sie. Doch auch ohne eine Reaktion ihrerseits seien dann schon die Penisbilder gekommen.

Umgehend blockiert und Polizei informiert

„Ich bin 52 Jahre und ziemlich resolut“, betont sie. Sie habe dem unliebsamen „Kunden“ noch mit einem Schimpfwort geantwortet, ihn dann auf Ebay-Kleinanzeigen umgehend blockiert und den Vorfall der Neustadter Polizeidirektion gemeldet. Auch den Chat-Verlauf schickte sie mit.

„Ich fand das unmöglich“, sagt sie über das für sie sehr unangenehme Ereignis. „Da fällt einem nichts mehr ein.“ Nicht auszudenken, überlegt sie, wenn das ihren Töchtern passiert wäre oder einer anderen jungen Frau. Einem naiven jungen Mädchen vielleicht, das dann vielleicht auch ein Bild von sich geschickt hätte. Die Frankeneckerin glaubt, dass der Mann hinter der Verkäuferin der Kleidung aufgrund der Größen XS und XXS wohl auch einen unbedarften Teenager vermutet hat.

Polizei: Vermutlich kein Einzelfall

Leider habe sie selbst schon vorher einmal etwas Ähnliches erlebt. Dabei habe sie aber „nur“ anzügliche Bemerkungen erhalten. „Hat es überhaupt Sinn, so etwas zu melden“, habe sie sich gefragt, sich dann aber auch gleich gesagt: „Wenn man nichts tut, kann auch keiner was unternehmen.“ Das sieht auch Polizeisprecher Stefan Molter von der Neustadter Polizeidirektion so. Hier ist der Vorgang bekannt. „Das wird kein Einzelfall sein“, vermutet Molter. „Aber wenn wir Daten haben, haben wir auch Ermittlungsansätze.“

Er rät Betroffenen daher, Chat-Verläufe zu sichern und Vorfälle anzuzeigen. Meistens würden es die Versender solcher Fotos nicht bei einem Mal belassen. Die Kontaktverfolgung allerdings sei nicht ganz einfach, räumt er ein, da solche Nutzer im Netz oft eine Fantasie-Anschrift hätten. Doch es gebe „Mittel und Wege, sie zu ermitteln“. Molter rät auf jeden Fall, auf solche Bilder oder Sprüche nicht einzugehen. „Ich will keine Ängste schüren“, betont er, „aber ein solcher Kontakt kann auch der Anfang von persönlichen Begegnungen und noch schlimmeren Übergriffen sein.“

Schutz vor unerwünschten Bildern und Sprüchen könnten entsprechende Virenprogramme bieten, die beispielsweise bereits verdächtige Internet-Anschriften überprüfen. Die Nutzer erhalten dann einen Warnhinweis. Das funktioniere allerdings nur, wenn Bilder oder Sprüche als Anhang gesendet werden und nicht in eine Nachricht eingebunden sind. Molter: „Ein gutes Programm kann anstößige Bilder herausfiltern. Es versenkt solche Bilder, wenn sie im Anhang stehen, in den Spam-Ordner.“