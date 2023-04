Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mitten in der Nacht knuspert und schmatzt es auf der Terrasse. Wer macht sich an den Vogelkörnern zu schaffen, die der Kleiber in seiner wählerischen Art aus dem Häuschen geschleudert hat? Die Katzen können es nicht sein, denen sind Sonnenblumenkerne schnurz. Im Schein der Taschenlampe zeigt es sich: ein Igel – wie niedlich! Schnell fotografiert, davon lässt sich das stachelige Tier beim Knabbern nicht stören.

Recherchen am nächsten Tag und das Urteil einer erfahrenen Igel-Betreuerin machen deutlich: Das Tier hat einen „Hungerknick“, eine deutliche Einbuchtung im Nacken. „Die