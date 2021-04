Auch die rund 860 Bau-Beschäftigten im Kreis Bad Dürkheim sollen 5,3 Prozent mehr Geld bekommen, fordert die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau). Am 11. Mai beginnt in Berlin die Tarifrunde.

Außerdem müssten Bauarbeiter für die meist unbezahlten Fahren zur Baustelle angemessen entschädigt werden. Der Boom der Bauwirtschaft halte trotz Pandemie an, nun müssten die Beschäftigten an steigenden Umsätzen beteiligt werden, fordert Rüdiger Wunderlich, Bezirksvorsitzender der IG Bau Rheinhessen-Vorderpfalz. 2020 sei im Kreis Bad Dürkheim der Bau von 417 Wohnungen genehmigt worden. Dabei hätten Bauherren rund 90 Millionen Euro investiert. Statt Homeoffice und Kurzarbeit wie in anderen von Lockdowns betroffenen Branchen seien für Maurer, Zimmerleute und Straßenbauer Überstunden und Wochenendarbeit an der Tagesordnung. Dafür hätten sie eine faire Anerkennung verdient, so IG Bau-Verhandlungsführer Carsten Burckhardt.