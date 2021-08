Die ungenutzten Flächen auf dem Rathausplatz, der derzeit für einen Modellversuch teilweise gesperrt ist, könnten genutzt werden, um den Platz zu beleben und gleichzeitig den Vereinen zu helfen. Dazu hat die Dreierkoalition eine Idee entwickelt.

Durch die Sperrung sei neben einem größeren Freiraum um die Spielflächen eine weitere nutzbare Fläche entstanden, die „Raum für kreative Ideen“ biete, heißt es in dem Antrag der Koalition. Der Vorschlag: Dort könnten ein oder zwei Häuschen vom Weihnachtsmarkt, die während der Sommermonate nicht gebraucht werden, aufgestellt werden, um Vereinen oder auch Gewerbetreibenden die Möglichkeit zu bieten, mit dem Verkauf von Getränken oder Kaffee und Kuchen Einnahmen zu generieren. „Dies könnte dazu einladen, gerade am Markttag und bei gutem Wetter, länger in der Ortsmitte zu verweilen“, heißt es weiter.

Die Koalition beantragt, dass die Verwaltung den Vorschlag prüfen und umsetzen soll. Ebenso solle ein Konzept erarbeitet werden, wie Vereine oder Gewerbetreibende aus Haßloch die Häuschen nutzen könnten. Eine Ausstattung mit Stromanschluss, Theke und Kühlschränken solle von der Gemeinde bereitgestellt werden.

Vereine, die durch die Pandemie gebeutelt seien, könnten auf diese Weise zu Einnahmen kommen, so die FWG, die den Antrag im Namen der Koalition gestellt hat. Das gelte auch für Kindergärten und deren Fördervereine und eventuell auch für Gewerbetreibende. Selbstverständlich müsse darauf geachtet werden, dass die Dorfmitte nicht zu einer „Partymeile“ werde und sich Anwohner gestört fühlten. Die FWG hofft, dass das Projekt „vielleicht noch in den Sommerferien“ umgesetzt werden könne. Der Antrag solle ein „Startschuss für eine einfache und kostengünstige Belebung des Rathausplatzes“ sein.