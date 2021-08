Warum die neueste Idee der Haßlocher Verwaltung baumstark ist und was Martin Luther damit zu tun hat.

Ein Baum als Symbol für Liebe, die wächst, Unwettern standhält und jedes Jahr von neuem austreibt: Diesen schönen, poesievollen Gedanken hatte vor rund 20 Jahren die Mutter eines Brautpaars, als sie dem Standesamt vorschlug, in Haßloch ein Hochzeitswäldchen anzulegen.

Die Idee fiel auf fruchtbaren Boden: Frischvermählte, aber im Laufe der Zeit auch andere Haßlocher Bürger, die freudige Ereignisse zu feiern hatten, füllten das erste kleine Wäldchen nahe der Westrandstraße in den ersten vier Jahren mit insgesamt 58 Bäumchen. Auch das zweite in der Gemarkung „Im Sang“, das 2008 angelegt wurde, wuchs schnell: Aber mit 140 Bäumen war auch Hochzeitswäldchen Nummer 2 nach sechs Jahren voll.

Einen Baum zu pflanzen, ist ja nicht zuletzt auch eine nachhaltige Idee. Denn Bäume können ganz schön alt werden. Sofern sie Orkanen und schädlichen Umwelteinflüssen trotzen können, werden Fichten bis zu 300 Jahre alt, Tannen kommen auf bis zu 600 Jahre, und Eichen leben sogar manchmal 1000 Jahre und länger. Jedenfalls schaffen es die meisten Bäume ganz locker, uns Menschen zu überdauern.

Apropos Vergänglichkeit: Auch in den beiden Haßlocher Hochzeitswäldchen wird wohl der eine oder andere Baum an eine Liebe erinnern, die längst verflossen ist. Denn die wenigsten Paare, die aus Anlass ihres auf ewig geschlossenen Bunds dort einst zusammen einen Baum gepflanzt haben, werden denselben im Falle einer Scheidung auch gemeinsam wieder abholzen.

Sieben Jahre nach der letzten Baumpflanzaktion lebt nun das Projekt wieder auf, allerdings in veränderter Form. Statt Hochzeits- heißt es nun Zukunftswäldchen. Nicht nur zu einer Eheschließung, auch zum Geburtstag, zum Jubiläum oder zu einem sonstigen besonderen Anlass kann man einen sogenannten Bollen verschenken, der aus bis zu 20 Setzlingen besteht. Daraus soll in der vorgesehenen Fläche im „Hintereck“ nahe beim künftigen Rehbachbett im Laufe der Jahre ein ansehnliches Wäldchen entstehen. Auf einer Tafel, die am Zukunftswäldchen aufgestellt wird, werden alle Unterstützer namentlich genannt. An alle Hochzeitspaare: Drum prüfe, wer sich dort verewigt ...

Schon der Begriff „Zukunftswäldchen“ klingt ja optimistisch und erinnert an den berühmten, Martin Luther zugeschriebenen Spruch: „Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.“ Ob der Reformator aber heute noch einen Apfelbaum setzen würde? Wer weiß, vielleicht würde er sich im Jahre 2021 sicherheitshalber für eine klimaresistente Roteiche, Robinie oder Douglasie entscheiden. Oder gleich für eine Palme.