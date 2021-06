Rund 250 bis 300 Kisten voller Radieschen hat ein landwirtschaftliches Gespann am Dienstagabend in einem Haßlocher Kreisverkehr verloren. „Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war die Zufahrt zur A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen meterhoch und -breit mit Kisten und Radieschen blockiert“, berichtete die Polizei. Demnach hatte der Fahrer – ein 48 Jahre alte Erntehelfer – die Kisten nicht ordnungsgemäß gesichert und die Ladung beim Einfahren in den Kreisverkehr verloren. Die Auffahrt zur A65 musste für die Aufräumarbeiten und die Reinigung der Straße etwa eine Stunde lang gesperrt werden; die Landstraße 530 war an der Unfallstelle laut Polizei für 90 Minuten gesperrt. Nach dem Aufräumen wurden die Radieschen vom Eigentümer und seinen Helfern aufgeladen und abtransportiert. Immerhin: Es entstand kein Fremdschaden und niemand wurde verletzt. Die Verantwortlichen erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.