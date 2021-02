Die Kreisverwaltung Bad Dürkheim hat der Bauvoranfrage des Bauunternehmens Matthias Ruppert, das in Forst auf 4200 Quadratmetern ein Hotel mit 63 Betten errichten will, zugestimmt. Allerdings ist dies keine endgültige Entscheidung über das Projekt.

Die positive Zustimmung bestätigen sowohl die Verwaltung als auch der Unternehmer. „Wir freuen uns über den positiven Bescheid. Nach den mehrjährigen intensiven Vorbereitungen gehen wir jetzt in die nächste Phase über“, erklärt der Projektentwickler aus Esch bei Wittlich. Bereits im Mai vergangenen Jahres hatte er seine Pläne für das Areal den Gemeindegremien vorgestellt. Der Gemeinderat hatte für das Vorhaben votiert, allerdings hat sich aus Protest in Forst eine Bürgerinitiative gegründet.

„Der positive Bescheid zur Bauvoranfrage bezüglich des Hotels in Forst sagt lediglich aus, dass an dieser Stelle ein Hotel prinzipiell möglich ist. Das ist eine grundsätzliche Einschätzung. Eine detaillierte Ausgestaltung ist Sache des Bauantrags“, teilt Sina Müller, Pressesprecherin des Landkreises Bad Dürkheim auf Anfrage mit. Über den Bauantrag muss die Verwaltung in einer späteren Phase des Projekts entscheiden. „Es ist also noch nichts entschieden“, informiert die Pressesprecherin.

Im März sollen die Bürger in Forst darüber abstimmen, ob der Parkplatz am nördlichen Ortseingang, der für das Hotelprojekt gebraucht wird, verkauft werden kann. Die Bürgerinitiative hatte den Bürgerentscheid erwirkt, am 14. März werden 650 Forster Bürger dazu befragt.