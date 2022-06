Das traditionsreiche Gasthaus „Honigsack“ hat einen neuen Besitzer. Nach etwa eineinhalb Jahren Renovierungszeit wurden wieder die Türen für die Gäste geöffnet.

Wie der neue Besitzer Endris Javori berichtet, wurden im Innenbereich des Restaurants, das Platz für 50 Gäste bietet, die Theke erneuert sowie die Wände aus Holz abgeschliffen und frisch poliert. Auch seien neue Kühlhäuser eingebaut worden. Deutlich verändert habe sich der Außenbereich, so sei unter anderem das Pflaster von Innenhof und Terrasse ausgetauscht worden. Im mit Weinreben überdachten Innenhof ist Platz für 60 Personen, auf der Terrasse, die noch nicht ganz fertig sei, weitere 50.

Komplett erneuert wurden nach Angaben von Javori die sieben Gästezimmer und das Appartement mit zwei Doppelzimmern. In allen Zimmern gibt es unter anderem Dusche und Telefon. Javori betont, dass der„Honigsack“ erstmals einen eigenen Parkplatz für Hotel- und Restaurantgäste habe.

Benjamin Winkler kocht

Koch Benjamin Winkler, der einige Zeit im ehemaligen Restaurant Luther in Freinsheim gearbeitet hat, bietet mit seinem Küchenteam vor allem bürgerliche Gerichte und Pfälzer Spezialitäten an. Zusätzlich gebe es wechselnde saisonale Karten, derzeit mit Spargelgerichten, berichtet Javori. Für den Nachwuchs stehen Kindergerichte auf der Karte. Auf Seniorenteller werde dagegen bewusst verzichtet. „Wir sind da sehr flexibel, fast alle Speisen kann man auch als kleine Portion bekommen“, versichert der neue Pächter. Das Angebot gelte nicht nur für Senioren, sondern für alle Gäste, die nicht ganz so viel essen möchten.

Weine von mehreren Weingütern aus Herxheim und der Region stehen ebenso auf der Getränkekarte wie Biere vom Fass und nichtalkoholische Getränke. Dank einer neuen Kaffeemaschine könne man eine Vielzahl von Kaffeespezialitäten anbieten, sagt Javori.

Blick in die Historie

Das Gasthaus „Honigsack“ an der Ecke Wein- und Hauptstraße habe eine lange gastronomische Tradition, sagt Eric Hass, der sich mit der Geschichte von Herxheim am Berg beschäftigt. 1787 sei das Gasthaus erbaut worden und habe den Namen „Zum Lamm“ bekommen. 1926 habe sich der Besitzer Wilhelm Kinkel für den Namen Gasthaus „Honigsack“ entschieden, um die Verbindung zur Herxheimer Weinlage Honigsack aufzuzeigen, so Hass.

Tragischer Unfall

Vielleicht wollte Kinkel durch die Namensänderung auch dazu beitragen, dass die Erinnerung an einen tragischen Vorfall in Vergessenheit gerät. 1925 hatte Hans Peter Menk das Gasthaus gekauft und war noch im gleichen Jahr auf der Kellertreppe so unglücklich gestürzt, dass er gestorben ist. Von 1986 bis 2020 hatte das Ehepaar Bernd und Ursula Stehle das Gasthaus geführt. Wie Hass berichtet, gehörten zum Gasthaus „Honigsack“ früher ein Tanzsaal und eine Kegelbahn, beide seien aber schon lange abgerissen.

Noch Fragen?

Gasthaus „Honigsack“, Weinstraße 22 in Herxheim am Berg, Telefon 06353 7316. Öffnungszeiten: dienstags bis freitags von 16 bis 22 Uhr, an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 11 bis 22 Uhr. Die Zimmer können auch über die I-Punkte in Freinsheim und Kallstadt gebucht werden.