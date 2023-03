Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kann es sich eine Verwaltung leisten, einen Teil ihrer Mitarbeiter dauerhaft von zu Hause arbeiten zu lassen? In der Verbandsgemeinde wird das Thema gerade heiß diskutiert.

Ist das Arbeiten im Homeoffice für Mitarbeiter in der VG-Verwaltung in Freinsheim sinnvoll oder nicht? Darüber debattierte der Verbandsgemeinderat Freinsheim am Montag. Hintergrund: SPD und FDP hatten