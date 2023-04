Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Jetzt im Winter ist die Zeit, in der im Wald Bäume gefällt werden. Denn das ist nur in den kalten Monaten möglich. Trotzdem sorgen solche Arbeiten immer wieder für Irritationen. Revierleiter Christoph Scherle erklärt, was zurzeit am Bierenberg bei Elmstein gemacht wird.

Maschinen dröhnen, Motorsägen heulen, Waldarbeiter schreien weit hörbar Kommandos. Am Bierenberg geht es gerade ziemlich laut zu. Zwei Wochen sind für die Holzfällungen