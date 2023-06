Der Dauerbrenner Kunstrasenplatz in Dirmstein geht in eine neue Runde. Der Aufschlag war kein Ass, also ein eindeutiger Punkt – von keiner Seite.

Die Verantwortlichen beim TuS Dirmstein sind (erneut) ein wenig naiv an die Sache Kunstrasenplatz gegangen. Anstatt sich vorab Verbündete zu suchen, mit den Parteien, mit den Verantwortlichen zu sprechen, wurde mal eben so ein Schreiben mit einem Quadratmeterpreis zum Kauf des Grundstücks, auf dem das Vereinsheim steht und das dem Verein von der Gemeinde in Erbpacht überlassen wurde, in den Raum geworfen. Und es werden Verfahren verglichen, die so nicht vergleichbar sind. Hier der angestrebte Verzicht auf die damals abgewirtschaftete Vereinsimmobilie und den noch laufenden Erbpachtvertrag, nun der Kauf des Grundstücks, auf dem das inzwischen aufpolierte Vereinsheim steht. Ob die Rechnung aufgeht, günstigere Kreditkonditionen zu bekommen, wenn die derzeitige Nutzung vertraglich geregelt ist, der Gemeinde gar ein Rückkaufrecht zugesichert wird, wenn dem nicht mehr so ist, wie es der Verein nach eigener Aussage angeboten hat, steht auf einem anderen Blatt. Reden mit dem Ortsbürgermeister, das will der TuS-Vorsitzende Uwe Werner nicht.

Ob das Unterstützerschreiben unbedingt schon als Grundstücksangelegenheit im nichtöffentlichen Teil der Ratssitzung hätte versteckt werden müssen? Es wurde sich wohl gar nicht die Mühe gemacht, auszuloten, unter welchen Bedingungen der örtliche TuS denn unterstützt werden könnte. Aus dem Bauch heraus wird behauptet, die Kommunalaufsicht ginge nicht mit. Dem Verein wird mitgeteilt, der Rat lehne in seiner Mehrheit das Ansinnen ab - basta.

Sachliche Auseinandersetzungen im konstruktiven Miteinander sind in Dirmstein ein schwieriges Thema – im und außerhalb des Rats.