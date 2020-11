Der Holiday Park hat über 1000 bei Halloween übrig gebliebene Kürbisse einer Foodsharing-Initiative gespendet.

Wie jedes Jahr wurde der Holiday Park im Oktober mit tausenden von Kürbissen in eine schaurig-schöne Halloween-Szenerie verwandelt. Doch wäre es viel zu schade, all die Kürbisse am Ende der Saison einfach in der Mülltonne zu entsorgen. Daher fand auch dieses Jahr die Kürbis-Klau-Aktion statt, bei der Besucher beliebig viele Kürbisse der Halloween-Dekoration mit nach Hause nehmen dürfen. Doch trotz dieser Aktion blieben noch unzählige Kürbisse übrig. Deshalb beteiligte sich der Holiday Park dieses Jahr erstmals an einer Aktion in Zusammenarbeit mit einer Foodsharing-Initiative. Die Aktiven der Initiative freuten sich, die über 1000 Kürbisse abholen zu dürfen. „Es freut uns, dass die prächtig gezogenen Kürbisse nicht entsorgt werden mussten und vor der Tonne gerettet wurden“, so Botschafterin Barbara Leichsenring von der Initiative Foodsharing.de. Diese agiert deutschlandweit und setzt sich gegen die Verschwendung von Lebensmitteln ein. Die Kürbisse, die im Holiday Park als Dekoration eingesetzt wurden, werden in „Fairteiler-Schränken“ ausgegeben und an die Tafel gespendet.

Wegen der aktuellen Corona-Maßnahmen musste der Holiday Park vorerst die Tore schließen. Alle Jahreskarten, die während der Schließung des Holiday Parks gültig waren, werden automatisch um die Anzahl der Tage, an denen die Jahreskarte nicht genutzt werden konnte, verlängert. Tickets mit Ablaufdatum vor 3. Januar 2021 werden verlängert. Bis 30. Juni 2021 ist Zeit, gekaufte Tickets an einem beliebigen Tag einzulösen.