Am 10. Juni darf der Holiday Park nach der Corona-Zwangspause wieder öffnen. Um zuvor die Hygiene- und Abstandsregeln in der Praxis zu erproben, findet am Sonntag, 7. Juni, ein „Test-Tag“ statt. Mit 500 Haßlocher Bürgern soll ausprobiert werden, wie die veränderten Abläufe funktionieren.

Die Kreisverwaltung Bad Dürkheim hat den Test-Tag genehmigt, der drei Tage vor der offiziellen Öffnung des Holiday Parks stattfindet. Zuvor hatte die Staatskanzlei in Mainz