Auf Grund der aktuellen Situation rund um das Coronavirus hat der Holiday Park beschlossen, alle Shows, „Meet & Greets“ mit den Parkmaskottchen und Veranstaltungen bis einschließlich 1. November abzusagen.

Während das derzeitige Konzept des Holiday Parks mit Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen sehr gut funktioniere, teilt Parkbetreiber Plopsa mit, werde die aktuelle Situation in täglichen „Corona-Meetings“ neu bewertet. Bereits bei der Wiederöffnung des Holiday Parks am 10. Juni hätten die Besucher auf die „Meet & Greets“ sowie die Wasserski-Show verzichten müssen. Nach den Worten von Plopsa-Geschäftsführer Steve van den Kerkhof hat der Park „im Moment einen guten Weg gefunden, um den Besuchern einen aufregenden und gleichzeitig auch sicheren Tag zu bieten“. Deshalb habe das Unternehmen beschlossen, die derzeitige Arbeitsweise bis zum 1. November fortzusetzen. Konkret bedeute dies, dass es zum Beispiel in der Halloweensaison keine Shows, „Horror-Häuser“ oder Veranstaltungen geben werde. „Das ist eine drastische Maßnahme, aber ganz im Interesse unserer Besucher“, so van den Kerkhof.

Um das derzeitige Limit von 5000 Besuchern steuern zu könne, ist eine Online-Reservierung auf www.holidaypark.de notwendig. Das gilt auch für Inhaber von Jahreskarten und Besucher, die im Vorverkauf Tickets gekauft haben.