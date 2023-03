Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die hohen Infektionszahlen machen der Gastronomie zu schaffen. Obwohl die Betriebe viel für die Sicherheit ihrer Gäste tun, hagelt es Absagen. Weihnachts- und Familienfeiern werden reihenweise gestrichen. Manche Gastronomen haben sich Alternativ-Angebote einfallen lassen.

Die Aumühle in Haßloch war – wie viele Gaststätten in der Region – bis vor kurzem an allen Wochenenden im Advent ausgebucht. Weihnachtsfeiern, Geburtstage, eine Taufe, dazu die