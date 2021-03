641 Forster können am Sonntag bei einem Bürgerentscheid darüber entscheiden, ob der gemeindeeigene Parkplatz am nördlichen Ortseingang verkauft werden soll oder nicht. Damit entscheiden sie gleichzeitig, ob ein Hotel, das das Bauunternehmen Ruppert dort plant, gebaut werden kann. 405 Bürger haben bereits beantragt, per Brief abzustimmen, informierte die Verbandsgemeindeverwaltung auf Anfrage. Das sind etwa 63 Prozent der Abstimmungsberechtigten. Das Hotel wird wegen seiner geplanten Größe – 63 Zimmer – von der „Bürgerinitiative Forst“ abgelehnt. Im Falle eines Votums für den Verkauf des Parkplatzes wird dieser auf die andere Seite der Umgehungsstraße verlegt. Die Kosten dafür trägt der Bauträger des Hotels.