Herbststimmung. Die Sonne und die Wärme der vergangenen Tage haben viele von uns ins Freie gelockt, die Sonnenstrahlen zu genießen. Aber die Natur, die Pflanzen zeigen uns an, dass es Herbst ist und wir dem Winter entgegengehen. Die Natur kommt zur Ruhe. Noch strahlt das Laub der Bäume bunt im Sonnenlicht, wunderschöne Bilder beim Blick auf die Berge. Man möchte sie am liebsten festhalten. Doch wir wissen, dass die Äste der Bäume bald kahl sein werden und die Tage kälter.

Wie schon lange nicht mehr beschäftigen wir uns mit den Herausforderungen, die der kommende Winter mit sich bringen wird. In den Medien finden wir täglich Hinweise zum Heizen und zu Möglichkeiten der Energieeinsparung. Gleichzeitig werden wir auch täglich über weitere Krisen auf der Welt informiert.

Angesichts so vieler Problemlagen und globalen Herausforderungen schwankt bei so manchem die Stimmungslage zwischen unruhiger Sorge und lähmender Resignation. Eines ist allerdings überdeutlich sichtbar geworden: Unsere Lebensgewohnheiten werden und müssen sich ändern. Wir müssen unsere Lebensweise überdenken.

In diesem Herbst sind mir bei Spaziergängen im Wald besonders die vielen Samen – Eicheln, Bucheckern, die vielen Kastanien – in den Blick gekommen. Aber auch die Kerne beim Aufschneiden eines Apfels oder eines großen Kürbisses betrachte ich zurzeit mit besonderem Interesse. Der Gedanke an die Bäume, die aus diesen kleinen Samen wachsen, die Früchte, die sie hervorbringen können, macht sie für mich zu Hoffnungszeichen.

Auch das Kleinste hat es in sich

Sie erinnern mich daran, welche unglaubliche Lebenskraft in diesen kleinen Körnern steckt. Leben, das sich entfalten kann, wenn der Boden bereitet ist und die Lebensbedingungen stimmen. Die Vielfalt der Samen erinnert daran, welchen Reichtum diese Erde, Gottes Schöpfung, uns zum Leben bietet. Dazu gehören auch unsere Fähigkeiten, das Leben und die Welt zu gestalten. Der Anblick eines kleinen Samenkornes vermag dann auch das Gefühl der Vergeblichkeit überwinden, dass ich allein ja doch nichts zum Guten ändern kann.

Jesus nimmt das kleine Senfkorn als Sinnbild für das Werden des Himmelreiches. Er sagt uns: Auch das Kleinste, richtig eingesetzt, hat es in sich. Unterschätzt es nicht! Zertretet es nicht! Daraus kann Großes, Gutes entstehen. Versuchen wir, in der Kraft dieser Zuversicht zur Ruhe zu finden, uns die Zeit zum Nachdenken und zum Gespräch zu nehmen. Suchen wir miteinander und solidarisch nach Lösungen und handeln wir danach. Dann, so dürfen wir hoffen, wird auch Neues, Gutes entstehen können.

Wer hofft, zieht Kreise und steckt andere an. Dann hat Resignation nicht das letzte Wort.