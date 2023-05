Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Kloster Esthal hat eine Phase der Reorganisation hinter sich. Geschäftsführer Jaroslaw Krzewicki hofft, das Haus nun wirtschaftlich betreiben zu können.

Krzewicki leitet das Haus, das vorwiegend als Tagungs- und Gästehaus genutzt wird, seit Anfang 2021, er hat es von dem Frauenorden, der es in den 1950er Jahren erbaute, übernommen. Das eigentliche Ziel des polnischstämmigen Priesters ist es, in Esthal eine Begegnungsstätte zu etablieren, in der europäische und christliche Werte gepflegt und vermittelt werden.