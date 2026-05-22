Die Idee „Hofflohmärkte“ in Haßloch hat sich bewährt: ein Datum, gemeinsame Werbung, viele Mitstreiter im gesamten Ort.

Viele verborgene und nicht mehr benötigte Schätzchen oder Schnäppchen können so einen neuen Besitzer finden. Am Anfang stand ein einzelner Hausflohmarkt, dann die gemeinsame Aktion mit den Nachbarn in der eigenen und den angrenzenden Straßen. In diesem Jahr öffnen nun Bürgerinnen und Bürger in vielen Straßen ihre Höfe.

Die Initiatorin Anna Krämer betont die wichtigen Aspekte der gemeinsamen Hausflohmarkt-Aktion: Nachbarschaft und Nachhaltigkeit. Dinge, Gebrauchsgegenstände, Altes und Neues, Trödel, Kleidung, Werkzeuge und mehr, die in einem Haushalt nicht mehr gebraucht werden, landen so nicht im Müll. Viele Teilnehmer garantieren ein vielfältiges Angebot. „Sprecht die Nachbarn in euren Straßen an, je mehr Leute mitmachen, desto besser“, ermutigt Krämer die Bürger zum Mitmachen.

Teilnehmer mit Luftballons an Häusern und Höfen

Zwei Tage lang, am Freitag, 29., und am Samstag 30. Mai, jeweils von 10 bis 17 Uhr, darf bei den Hofflohmärkten in Haßloch dann gestöbert werden. Unter anderem in den folgenden Straßen gibt es Teilnehmer: Kirchgasse, Neustadter Straße, Mühlpfad, Forstgasse, Martin-Luther-Straße, Friedrichstraße, Entensee, Langgasse sowie in der Neugasse. Der Lageplan der Teilnehmer wird laufend erweitert. Zur Erkennung für die Besucher wird ein Luftballon an Haus oder Hof gehängt. Jeder kann auch spontan mitmachen. Krämer weist außerdem auf die Information der Ordnungsverwaltung hin. Demnach müssen öffentliche Wege und Flächen freigehalten werden.

Infos und Termin

Weitere Infos bei Anna Krämer, Telefon 0176 63100357, E-Mail: annakraemerhassloch@icloud.com; Facebook: Hofflohmärkte Hassloch, hier findet sich auch der Lageplan. Der Hofflohmarkt ist am Freitag, 29., und Samstag, 30. Mai, jeweils 10 bis 17 Uhr.

